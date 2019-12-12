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Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi

Evlerinde saksı içinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA | 12.12.2019 - 18:57..
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Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bir evin odasında saksıda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan polis, bir süredir evi izlemeye aldı.

Delice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eve yapılan operasyonda 7 bin 500 gram satışa hazır kubar esrar maddesi, evin diğer bir odasında ise saksılara ekili halde 390 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan elektrik, ısı, ışık ve havalandırma düzeneklerine de el konuldu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz Hint keneviri bitkisi yetiştirmek suçundan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Delice Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -1

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -2

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -3

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -4

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -5

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -6

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -7

Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi -8

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