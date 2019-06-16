Kırıkkale'de sel: 2 ölü

1 11 yaşındaki lösemi hastası Tumur ilik nakli bekliyor 11 yaşındaki lösemi hastası Eren Tumur, ilik nakli donör bulmak ve tedavi olmak için İstanbul'a geldi.

2 Arda Turan'ın oğluyla ilk pozu Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan, oğlu Hamza Arda ile ilk pozunu verdi. Fotoğraflarını ise 'Babalar Günü'nde eşi Aslıhan Turan paylaştı.

3 Hindistan’da aşırı sıcaktan 40 kişi öldü Yaz ayları bazı eyaletlerde yaşayan Hindistan halkının zor günler geçirmesine neden oluyor.

4 Yargıtay'a göre 'Allah belanı versin' hakaret değil Arkadaş ortamlarında tartışacak yeni bir konumuz daha oldu. 'Allah belanı versin' demek; hakaret mi değil mi.

5 Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücü Ambulansın önüne geçen sürücü, ambulans için açılan yoldan geçmeye kalktı.

6 Van'da 48 kilo gram toz esrar ele geçirildi Van'da düzenlenen operasyonda 48 kilo 565 gram toz esrar yakalandı. Operasyonda bir kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.