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Kırıkkale'de sel: 2 ölü

Kırıkkale'de sel can aldı. Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele bir çift kapıldı.

AA | 16.06.2019 - 10:36..
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Kırıkkale'de sel: 2 ölü

Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50),Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak öldü.

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