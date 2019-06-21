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Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı

Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun, 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı.

İHA | 21.06.2019 - 08:42..
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Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak, dün ikindi saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun, 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı.

OKUL DUVARI YIKILDI, DERE TAŞTI, ÇİFTÇİ ZARAR GÖRDÜ

Sel ile birlikte gelen çamur, okulun bahçesini kapladı. Köyde yağan şiddetli yağmur, derelerin taşmasına neden olurken köy yollarından dere gibi akan sel, vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Çiftçilerin tarım arazileri de zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği selde, can kaybı yaşanmadı.

Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı

Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı

Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı

Kırıkkale'de sel okulun duvarını yıktı

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