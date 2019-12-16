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Kırıkkale'de şüpheli araç kovalayan polis kaza yaptı

Kırıkkale'de sahte plakalı otomobili takibe alan trafik ekibi, karşı yoldan gelen bir otomobille çarpıştı.

İHA | 16.12.2019 - 00:37..
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekibi gece saatlerinde, Kayseri yolu üzerinde bir otomobili sahte plaka taşıdığı şüphesi üzerine takibe aldı.

OTOMOBİL METRELERCE SAVRULDU

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Ekip aracı, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Arpalıkçukuru mevkisindeki kavşakta, Adem G. (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğini yerinden oynatan otomobil, metrelerce savruldu. Meydana gelen trafik kazasından araçlar hurdaya döndü.

Kırıkkale'de şüpheli araç kovalayan polis kaza yaptı

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan polis memuru K.E, M.K ve otomobil sürücüsü Adem G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçların aküsünü sökerek yanmaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle kapanan Kayseri yolundaki trafik akışı alternatif yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de şüpheli araç kovalayan polis kaza yaptı

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