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Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişilik araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

İHA | 06.02.2020 - 18:16..
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Kırıkkale-Kayseri karayolu Ahılı köyü yol ayrımında, Şakir Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun diğer tarafına geçmek istediği esnada Dilaver O.’nun kullandığı  kamyonla çarpıştı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Bir anlık dalgınlık sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar sürücü Şakir Ç. (48), Ş.Ç. (17), S.Ç. (17), H.Ç. (4), K.Ç. (9), A.D. (29), A.D. (65), Y.D. (4) ve Z.D. (70) olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

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