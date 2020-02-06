Kırıkkale'de trafik kazası: 9 yaralı

Kırıkkale-Kayseri karayolu Ahılı köyü yol ayrımında, Şakir Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun diğer tarafına geçmek istediği esnada Dilaver O.’nun kullandığı kamyonla çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Bir anlık dalgınlık sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar sürücü Şakir Ç. (48), Ş.Ç. (17), S.Ç. (17), H.Ç. (4), K.Ç. (9), A.D. (29), A.D. (65), Y.D. (4) ve Z.D. (70) olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.