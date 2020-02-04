Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

Toroslar ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan kavgada alkollü olan 5 kişi, 2 şahsı falçata, sopa ve kürekle çeşitli yerlerinden feci şekilde yaraladı.

4

Türkiye, ayakkabı ihracatında rekor kırdı

Yıl başında yaşanan konkordatolara rağmen 2019'da ayakkabı ihracatından elde edilen gelir yüzde 4'lük yükselişle 932 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve büyük başarı elde etti.