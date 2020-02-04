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Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

İki kadın, ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının üzerlerine çökmesi sonucu yaralandı.

DHA | 04.02.2020 - 11:04..
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olan Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesi'ne isimleri Zeliha Y. ve Sinem Y., olan iki kadın gitti.

Kadınlar türbeye girerken, duvar şiddetli rüzgârın etkisiyle çöktü.

Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İki kadın, çöken duvarın altında kaldı. Çevredekiler tarafından duvarın altından çıkarılan kadınlar, çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

Tedavi altına alınan Zeliha Y. ve Sinem Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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