Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine 25 kilometre uzaklıkta olan Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesi'ne isimleri Zeliha Y. ve Sinem Y., olan iki kadın gitti.
Kadınlar türbeye girerken, duvar şiddetli rüzgârın etkisiyle çöktü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İki kadın, çöken duvarın altında kaldı. Çevredekiler tarafından duvarın altından çıkarılan kadınlar, çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Zeliha Y. ve Sinem Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.