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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 

2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

DHA | 11.03.2019 - 21:16..
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Kırıkkale'de Musa Yalçın yönetimindeki servis minibüsü ile Mehmet Alsaç yönetimindeki minibüs, Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından aynı yöndeki Mustafa Güz yönetimindeki otomobil ile Aynur Öztürk yönetimindeki otomobiller de minibüslere arkadan çarptı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 

3 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada, isimleri henüz bilinmeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvar ulaşıma açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 


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