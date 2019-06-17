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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA | 17.06.2019 - 10:49..
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Kırıkkale-Kırşehir Karayolu 43. kilometresi Cebrailli köyü mevkisinde, Fatih K. idaresindeki 35 DC 6903 plakalı otomobil, İbrahim Y.’nin (86) kullandığı 71 DU 564 plakalı otomobil ve Habil Ç. yönetimindeki 71 KC 620 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü İbrahim Y. ile araçlarda bulunan Fatma K. (27), Cihan K. (36), Dicle K. (5) Mert Esat K. (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

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