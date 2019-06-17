Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen ve 'Zeyna' isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, kara yolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

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Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği canlı yayının ardından merak edilenlerden biri de reyting oranları.