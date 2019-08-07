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Kırıkkaleli adam eşini pompalı tüfekle öldürdü

Alzheimer hastası 76 yaşındaki Hacı Ceylan, torununun yanında eşiyle kavga etti. Sinirle cinnet getiren adam, pompalı tüfekle eşini vurdu ardından da intihar etti.

İHA | 07.08.2019 - 16:52..
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Alzheimer hastası Hacı Ceylan, cinnet getirerek bir anda dehşet saçtı.

KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

69 yaşındaki eşi Nesibe Ceylan, torunu yanındayken Hacı Ceylan ile kavga etmeye başladı.

Çift tarafından, o sırada evde bulunan küçük çocuk A.C.dışarı çıkarıldı. Tam bu sırada pompalı tüfeği ile odaya giren Hacı Ceylan, eşine ateş etti. Ardından da intihar etti.

Kırıkkaleli adam eşini pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkkaleli adam eşini pompalı tüfekle öldürdü VİDEO

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Küçük çocuk bu sırada kavgayı komşulara haber verse de Hacı Ceylan, eşini öldürmüştü. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkaleli adam eşini pompalı tüfekle öldürdü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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