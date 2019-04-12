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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AA | 12.04.2019 - 19:34..
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Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

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