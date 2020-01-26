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Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İHA | 26.01.2020 - 02:57..
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22 Ocak Çarşamba günü Akhisar’ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğunda ki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

MİNARE, KONTOLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle cami civarlarında ki evler boşaltıldı. Daha sonra Büyükşehir ekipleri vinç yardımıyla minareyi halatla bağlayarak yıkılmasını sağladılar.

Minarenin yıkılmasıyla kalkan toz bulutu, mahalle sakinlerini korkuttu.

"İNŞALLAH DAHA SAĞLAM BİR MİNARE YAPACAĞIZ"

Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top “Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız” dedi.

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

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