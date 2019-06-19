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Kırkikindi yağışları nedir

Kırkikindi yağmurları, ısınan havanın yükünün azalmasıyla beraber hafiflemesi sonucu yükselmesi ve her 200 metrede bir 1 derece soğumasıyla oluşuyor.

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Kırkikindi yağışları, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir.

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ FIRTINA

Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler.  Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir.

Tabii bunda, düşey rüzgar kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz, ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.

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