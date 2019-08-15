Kırklareli'de 15 metrelik kuyuya düşen adam kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi'nde Halil Atabay, genişliği yaklaşık 5 metre ve derinliği de 15 metre olan ucu açık bırakılan kuyuyu fark etmedi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINI VATANDAŞLAR DUYDU

Düştüğü kuyudan çıkamayan Albatay, yardım çığlıkları atmaya başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı.

TALİHSİZ ADAM KURTARILDI

Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Albatay'ı kendi halatına sedyeyle sabitleyen itfaiye eri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda talihsiz adamı düştüğü yerden kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve şans eseri vücudunda kırık olmayan Albatay kontrol amaçlı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.