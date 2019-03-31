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Kırklareli'de bir kadın oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'nde tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan 81 yaşındaki Kıymet Barda, oy kullanacağı yere götürüldü. Barda, burada oyunu verdi.

AA | 31.03.2019 - 10:04..
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Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan Kıymet Barda, ambulansla Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi.

Kırklareli'de bir kadın oyunu sedye üzerinde kullandı

SEDYE ÜZERİNDE OY

Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile 1165 numaralı sandığa götürülen Barda, sedye üzerinde oyunu kullandı.

Barda, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti. Barda, oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kırklareli'de bir kadın oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'de bir kadın oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'de bir kadın oyunu sedye üzerinde kullandı

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