Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde E.Ç. idaresindeki otomobil, vatandaşların meraklı bakışları arasında önce kaldırıma çıktı.

E.Ç., daha sonra manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafında duraklama yapan otomobile çarptı.

FRENLE GAZI KARIŞTIRDI

Bunun ardından E.Ç., fren yerine gaza basıp birden hızlanarak Özkan Baycan’ın yetkilisi olduğu iş yerine girdi.

Kırklareli'de fren yerine gaza basan sürücü ViDEO

OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAÇTI

Öte yandan otomobilin iş yerine girmesinden hemen önce, E.Ç.’nin hızlanarak geldiğini gören bir vatandaşın olay yerinden hızlı bir şekilde kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan kaza sonucu iş yerinde de yaklaşık 8 bin TL’lik maddi hasar meydana gelirken, çekici yardımıyla çekilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

"ŞAŞIRMIŞTI KADIN"

Kazayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Özkan Baycan ise şu ifadeleri kullandı:

“Kaza anını göremedim. Kapının dibindeydim. Sesleri duydum. Çıkıp bakmak istedim, bir anda önüme araba geldi. İçinde iki kadın, iki çocuk vardı. Onlar da paniklemişti. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Çarptıktan sonra da ayağı gazdaydı. Şaşırmıştı kadın. Kendisine geçmiş olsun diliyorum.”





















