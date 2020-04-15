1 Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı Jandarma ekipleri, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 7 kadını kurtarırken, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 Sağlık çalışanının oğluna polisten doğum günü sürprizi Kırıkkale'de polis ekipleri, hastanede nöbette olan sağlık çalışanı Mehtap Varışlı'nın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

3 Bursa’nın işlek caddeleri TOMA’larla kapatıldı Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekipleri, şehrin merkez caddelerini toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla eş zamanlı olarak kapattı.

4 Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısına katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

5 Köpek, sahibini hastanelik etti Samsun'da sahibine saldıran köpek, her iki kolundan ısırarak yaralarken, eşini köpekten kurtarmak isteyen kadın da düşerek hastanelik oldu.

6 Düzce'de evli çift koronayı yendi Koronavirüs tedavisi gören evli çift, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.