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Kırklareli'de gaz zehirlenmesi karantinaya neden oldu

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi, gazdan zehirlenen 2 yabancı uyruklu hasta nedeniyle karantina altına alındı.

İHA | 09.06.2019 - 08:00..
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Lüleburgaz’a bağlı Ahmetbey beldesinde, Suriye uyruklu M.N ve uyruğu öğrenilemeyen Y.E. isimli hurdacılar, hurda olarak aldıkları tüpü kestikleri sırada, tüpten çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlendiklerini farkeden kişiler kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi.

DOKTORLAR DA GAZDAN ETKİLENDİ

Hastalara müdahaleyi yapan doktorlar da gazdan etkilenince hastanenin acil servisi karantina altına alındı. Acil servisteki hastalar çevredeki özel hastanelere sevk edilirken, acil servise hasta kabulü durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AFAD ekiplerinin hastaneye gelmesi bekleniyor. 2 hurdacının işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a gönderilecekleri belirtildi.

Kırklareli'de gaz zehirlenmesi karantinaya neden oldu

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