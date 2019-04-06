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Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

YSK'nın Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar vermesinin ardından gözler çıkacak sonuca çevrildi.

İHA | 06.04.2019 - 07:35..
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Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

AK Parti ve MHP belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

BAĞIMSIZ ADAYA YANLIŞ YERDE MÜHÜR TESPİT EDİLDİ

YSK, bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında tercih mührü basılması sebebiyle sandık kurullarınca oyların geçerli sayılmasına yapılan itirazları ve oyların yeniden sayılması ile bu hataların iptal edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti.

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

MOLALARDA VE İŞ ÇIKIŞI DA NÖBETE DEVAM

Başvuru sonucunda Kırklareli Adliyesinde partililerin oy nöbet devam ediyor. Kimi uzun süreli kalırken, çalışanlar iş çıkışı, ya da öğlen molalarında Adliye önünü uğrayıp, gelişmeler hakkında bilgi alıyor. Akşam saatlerinde gelenler ise yanlarında kek ve kurabiye tarzı yiyecekleri getirip, bekleyen arkadaşlarına ikram ediyorlar.

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

KAYBEDEN CUMHUR İTTİFAKI ADAYI ÖNDE

Kırklareli’nde seçimi resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybeden Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, şuana kadar 93 sandığın sayımının tamamlandığını ve 166 oy farkıyla önde olduklarını söyledi.

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

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