Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde, 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı. Hortum, birçok ağacı yerinden söktü.

"AĞAÇLARIN ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ, İNCİR AĞACININ YAMULDUĞUNU GÖRDÜK"

Yaşanan hortum sırasında büyük korku yaşadıklarını dile getiren 14 yaşındaki Yusuf Özel, "Olay anında ben ağabeyimle çatıda yıkılan kiremitleri diziyorduk. Dizdiğimiz deliğin altında balya vardı. Balyalar ıslanmasın diye o kiremitleri diziyorduk. Kiremitleri dizdikten sonra ağabeyim, el arabasındaki gübreyi boşlatmaya gitmişti. O anda yağmur yağmaya başladı. Ağabeyim hemen el arabasını bırakıp ahıra koştu. Ben de eve koştum. Eve vardığımda göz gözü görmüyordu. Her yer sis içerisindeydi. O anda evimizin arkasında bulunan kavağa yıldırım düştü. Çıkan gürültüden dolayı babama sarıldım. Annem ezan oku dedi. Ezan okuduktan sonra hortum bitmişti. Babamla etrafı geziyorduk. Evimizin arkasında bulunan kavağın erik ağacının ortadan ikiye bölünüp, incir ağacının yamulduğunu gördük." dedi.

Kırklareli'de hortum ağaçları kökünden söktü VİDEO



5 DAKİKADA HER YER YIKILDI

Olay anında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Nihat Özden Yalçın, "Çiftlikte hayvanlara bakıyordum. O anda buharlar geldi, fırtına koşarak ahırın içine girdim. Yağmur ve hortum bittikten sonra hayvanları karşılamak için dereye indim ve baktım her taraf yıkılmış. Kavaklar kökünden bölünmüş, ayçiçeği tarlaları da hasar görmüş." şeklinde konuştu.