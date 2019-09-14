taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Sulama göletindeki suyun çekilmesiyle, balıkların büyük bölümü telef olurken balçığa saplananlar ise kurtarılmayı bekliyor.

AA | 14.09.2019 - 15:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırklareli' Babaeski ilçesindeki Oruçlu köyündeki sulama göletinden, kısa bir süre önce çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla su çekildi.

BİRÇOĞU TELEF OLDU, BAZILARI BALÇIĞA SAPLANDI

Suyun azalması üzerine göldeki birçok balık telef oldu, bazıları balçığa saplandı. Kuruma noktasına gelen göletteki canlı balıklar yaşam mücadelesi veriyor. Köy sakinleri canlı balıkları kovalar ile suyun yoğun olduğu bölgelere taşıyor. Çok sayıda kuş da göl çevresinde avlanıyor.

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

"BİNLERCE BALIK ÖLÜYOR"

Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü'ne bildirdiklerini ancak halen gölete su salınmadığını ileri süren Filiz, "Sanıyorum göletin vanasında da bir arıza var. Biz kime başvuracağız, kimden yardım isteyeceğiz, onu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ve gördüğümüz binlerce balık ölüyor."

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GÖLETE SU GELMEZSE TÜM BALIKLAR ÖLECEK"

"Oksijensizlik ve susuzluktan balıklar çırpınıyor. Köy sakinlerimiz gölet vanasında bulunan balıkları kurtarmak için çalışıyor. Birkaç gün içerisinde gölete su gelmezse tüm balıklar ölecek." diye konuştu.

Öte yandan suyun salınmaması durumunda 3-4 gün içerisinde göletin tamamen kuruyacak ve tüm balıkların telef olacak.

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

83
Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza

199
Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

145
Çankırı'da art arda depremler

Çankırı'da art arda depremler

67
Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

Trump'tan Sisi'ye: Nerede benim favori diktatörüm

65
Pilot nişanlısı Ece Seçkin'e Porsche hediye etti

Pilot nişanlısı Ece Seçkin'e Porsche hediye etti

86
İBB hizmet binası Seyrantepe’ye taşınacak

İBB hizmet binası Seyrantepe’ye taşınacak

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir