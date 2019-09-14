Kırklareli'de suların çekilmesiyle balıklar telef oldu

Kırklareli' Babaeski ilçesindeki Oruçlu köyündeki sulama göletinden, kısa bir süre önce çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla su çekildi.

BİRÇOĞU TELEF OLDU, BAZILARI BALÇIĞA SAPLANDI

Suyun azalması üzerine göldeki birçok balık telef oldu, bazıları balçığa saplandı. Kuruma noktasına gelen göletteki canlı balıklar yaşam mücadelesi veriyor. Köy sakinleri canlı balıkları kovalar ile suyun yoğun olduğu bölgelere taşıyor. Çok sayıda kuş da göl çevresinde avlanıyor.

"BİNLERCE BALIK ÖLÜYOR"

Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü'ne bildirdiklerini ancak halen gölete su salınmadığını ileri süren Filiz, "Sanıyorum göletin vanasında da bir arıza var. Biz kime başvuracağız, kimden yardım isteyeceğiz, onu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ve gördüğümüz binlerce balık ölüyor."





"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GÖLETE SU GELMEZSE TÜM BALIKLAR ÖLECEK"

"Oksijensizlik ve susuzluktan balıklar çırpınıyor. Köy sakinlerimiz gölet vanasında bulunan balıkları kurtarmak için çalışıyor. Birkaç gün içerisinde gölete su gelmezse tüm balıklar ölecek." diye konuştu.

Öte yandan suyun salınmaması durumunda 3-4 gün içerisinde göletin tamamen kuruyacak ve tüm balıkların telef olacak.