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Kırklareli'de yaya geçidinde kaza

D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam, metrelerce havaya uçtu.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 10:47..
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Kırklareli'de yaya geçidinde kaza

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi D-100 karayolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Saim Polat’a (26), bir otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü.

Polat, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polat, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polat’ın, vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Kırklareli'de yaya geçidinde kaza

Kırklareli'de yaya geçidinde kaza ViDEO

YAYA GEÇİDİNDE ÇARPAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Polat’ın, yaya geçidine geldiği sırada bir kamyonetin yol verdiği görülüyor. Polat bunun üzerine yolun karşısına geçtiği sırada, yaya geçidinde Polat’ı fark etmeyen başka bir otomobil adama hızla çarpıyor. Polat çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanıp yol kenarındaki kaldırıma düşüyor. Polat daha sonra, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarken çevredeki vatandaşlar ve çarpan araç sürücüsü yardımına koşuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaya geçidinde çarpan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de yaya geçidinde kaza

Kırklareli'de yaya geçidinde kaza

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