taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6982
Euro
6.2974
Altın
1505.32
Borsa
100613.49
Gram Altın
275.937
Bitcoin
57857.69

Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobil, metrelerce havaya savurdu.

İHA | 20.09.2019 - 10:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi D-100 karayolu Verem Savaş Dispanseri önü Edirne istikametinde, ismi henüz öğrenilemeyen genç bir kadın yolun karşısına geçmek isterken, yaya geçidinde durmayan bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaralandı.

Durumu ağır olan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinden geçerken araba çarptı VİDEO

METRELERCE UÇTU

Güvenlik kamerası görüntülerine göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde, sağ şeritten gelen bir otomobil yol veriyor. Genç kadın tam yolun karşısına geçeceği sırada sol şeritten hızla gelen bir otomobil, talihsiz kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın, metrelerce havaya savruluyor. Kaza sonrası çarpan aracın sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar, kadına hemen yardıma koşuyor. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

"SÜRÜCÜLER KURALLARA UYMUYOR"

Vatandaşlar, yaşanan kazaların sadece çevreyolu yapılamamasından değil, sürücülerin de kurallara uymaması sonucu olduğunu söyledi. Yaya geçidinden zorla karşıya geçen 13 yaşındaki öğrenci Mehmet Özkaya, “Ben bu caddeden geçerken caddenin en ucunda bile araba olsa hızlı geçiyorum. Yolun karşısına korkarak geçiyoruz. Çünkü sürücüler sonuna kadar gaza basıyor, yaya geçitlerinde yavaşlamıyorlar. Buraya ya ışık lazım ya da yaya geçitlerine uyarıcı işaretçiler konulmalı.” diye konuştu.

Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

Kırklareli'nde yaya geçidinden geçerken araba çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

47
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

512
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

162
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

96
Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

120
Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

Ağrı'da öldürülen Leyla'nın katilleri ilk duruşmasında

135
FETÖ'den yargılanan albay, sapığı sayesinde beraat etti

FETÖ'den yargılanan albay, sapığı sayesinde beraat etti

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir