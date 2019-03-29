Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’de dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin’in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik mahallesinde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.

TUĞLA İLE BAŞINA VURULUP ÖLDÜRÜLDÜ

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

























