Kırklareli'nde alzheimer hastası koronavirüsü yendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'da bir hastaneye yatırıldı.

Ardından eşi Bilal Güre de aynı teşhisle hastanede tedavi altına alındı.

YAŞLI ÇİFT KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Cevriye Güre, 10 gün süren tedavisinin ardından 6 gün önce taburcu edildi.

Yatalak olup bakıma muhtaç olan ve damar tıkanıklığı bulunan alzheimer hastası Bilal Güre de tedavi gördüğü hastaneden tekerlekli sandalyesi ile alkışlarla taburcu oldu.

"BAKIM HASTASI"

Hastane Başhekimi Dr. Abdullah Çiftçi, "Hastamız Bilal Güre, yaklaşık 1 hafta önce çıkarttığımız Cevriye Güre'nin eşi. Bilal Amca evde bakım hastası, alzheimer olan 83 yaşında amcamız onu da taburcu edeceğiz. Kendisi bakım hastası olduğu için her türlü bakımını hastanemizde verdik. Şu anda test, negatif ve tomografisi de gayet iyi durumda ve hastamızı göndereceğiz." dedi.