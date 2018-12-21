Kırklareli'nde freni boşalan midibüs kadına çarptı

Sanayi kenti 'geri kazanım suyu' ile tasarruf ediyor

1 ABD çekildi, Esad YPG'ye desteğe başladı Amerikan ordusunun Suriye'den çekilme kararının ardından YPG'ye destek Esad'ın ordusundan geldi.

2 İspanya karıştı İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, merkezi hükümetin Barselona'da toplanacak Bakanlar Kuruluna karşı yolları kapatma eylemi başlattı.

3 Halk otobüsünde kadınların kavgası Adana'da halk otobüsü seyir halindeyken çıkan kavgada yumruklar konuştu.

4 Malatya’da öğrenciler kayısıdan piyano yaptı Malatya’da öğrenciler mikro denetleyiciler ile kayısı piyano yaptı. Her derde deva olmasıyla bilinen kayısıyı piyanoda kullanan öğrencilerin amacı ise doğal yiyecekleri çocuklara sevdirmek.

5 Aile Bakanı Bocce oynadı Yaşlılar için düzenlenen şampiyonaya katılan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım hizmetleri gibi birçok alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.

6 Çanakkale'de CHP Adalet Heykeli yaptı Heykelin altındaki tuğlalardan birinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı bulunuyor.