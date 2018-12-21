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Kırklareli'nde freni boşalan midibüs kadına çarptı

Lüleburgaz ilçesinde freni boşalan park halindeki midibüs hareket etmeye başladı. Önü kesilemeyen araç, bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu.

İHA | 21.12.2018 - 12:05..
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Siteler Mahallesi’nde freni boşalan park halindeki 39 SB 758 plakalı midibüs hareket etmeye başladı. Durdurulamayan midibüs sokakta alışverişten dönen Lehan Yücel isimli kadına çarptı.

HAYTANI KAYBETTİ

Kaldırıma çarparak durabilen midibüsün altına kalan 50 yaşındaki Lehan Yücel, olay yerine hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, midibüsün sürücüsü F.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde freni boşalan midibüs kadına çarptı

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