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Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

Babaeski ilçesine sulama göletinden tarlaların sulanması nedeniyle gölet suyu azaldı. Azalan su nedeniyle göletteki telef olan balıkların sayısı artış gösterdi.

AA | 15.09.2019 - 15:04..
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Oruçlu köyünde tarlaların sulanması birçok balığın ölümüne neden oldu.

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

"GÖLET KURUMA NOKTASINA GELDİ"

Köy muhtarı Şevket Filiz yaptığı açıklamada, mevsimlerin kurak gitmesi ve yeteri kadar suyla beslenmemesi nedeniyle göletin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Suyun azalmasına bağlı olarak çok sayıda balığın telef olduğunu ifade eden Filiz, acil yardım beklediklerini ifade etti.

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

"SONUÇ VAHİM"

Balıkların göz göre göre telef olduğunu aktaran Filiz, "Çiftçilerimiz de tabii mahsullerini suladılar, ondan da suyun azaldığı bir gerçek. Göletimize su takviyesi yapılırsa geri kalan balıklarımız yaşayacak. Balıkları kurtarmak istiyoruz ama göletin altı balçık olduğundan giremiyoruz. Şu anda imkan yok. Sonuç vahim. Dün göldeki su daha fazlaydı, bu sabah suyun biraz daha azaldığını gördük. Buna bağlı olarak balık ölümleri de artıyor." diye konuştu.

Sulama Kooperatifi Başkanı Lütfü Gök de balık ölümlerinin hızla arttığını ifade etti.

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

"TEK BEKLENTİMİZ SU GELMESİ"

Çaresizlik içerisinde beklediklerini anlatan Gök, "Tek beklentimiz su gelmesi. Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Maalesef balıklar ölüyor." dedi.

Balıkların ölmesine çok üzüldüklerini dile getiren Gök, "Çiftçimiz bu göletten mahsullerini suluyor. Çiftçilerimiz de üzülüyor tabii balıkların ölmesine ama mecburen göletten sulama yapıyor. Beklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

Kırklareli'nde gölet suyu çekildi, balıklar telef oldu

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