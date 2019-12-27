Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

1 Aydın'da alkollü sürücü motosiklete çarparak kaçtı Kuşadası'nda alkollü minibüs sürücüsü, motosiklet sürücüsü bir öğrenciye çarptı. Öğrenci kazada hafif yaralandı.

2 Çernobil'de 33 yıl sonra ilk Noel ağacı 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan felaketin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Pripyat kasabasında, yıllar sonra Noel ağacı dikildi.

3 ABD, dünya genelinde 800 askeri üssü elinde tutuyor ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere dünya genelinde 800 civarında üssü bulunurken, bu zamana kadar kullandıkları üsleri terk ettikleri de görülmedi.

4 Yerli otomobil Bursa'da üretilecek Yerli elektrikli otomobil için Bursa'da fabrika kurulacak.

5 Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi Brezilya'da Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Netflix filminin platformdan kaldırılması için 2 milyon imza toplandı. Film kaldırılmayınca filmin yapımcılarının binasına molotofkokteyli atıldı.

6 Japonya'nın nüfusu hızla düşüyor Japonya'da bu yıl doğum oranı rekor seviyede düşerken, ölüm oranı da rekor bir sayıya yükseldi ve ülke nüfusu 512 bin kişi azaldı.