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Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonla 641 litre kaçak içki ve çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 27.12.2019 - 05:12..
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Yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli’nde polis ekipleri kaçak ve sahte içki konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.

KAÇAK VE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN 8 YER TESPİT EDİLDİ

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 iş yeri, araç ve evden oluşan adreslerde kaçak ve sahte içki üretildiğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 641 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

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