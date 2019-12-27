Kırklareli'nde kaçak ve sahte içki operasyonu

Yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli’nde polis ekipleri kaçak ve sahte içki konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.
KAÇAK VE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN 8 YER TESPİT EDİLDİ
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 iş yeri, araç ve evden oluşan adreslerde kaçak ve sahte içki üretildiğini belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 641 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.