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Kırklareli’nde oyların yeniden sayımı iptal edildi

Yapılan itirazların ardından oyların tekrar sayılması kararlaştırılan Kırklareli'nde, 170 sandığın sayımı iptal edildi.

İHA | 03.04.2019 - 22:28..
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Kırklareli’nde 31 Mart seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, 170 sandığın tekrar sayılmasını konusunda itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Daha sonra Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun oyların tekrar sayılmaması için yaptığı itiraz sonrasında ise sandıkların açılarak oyların sayımı iptal edildi.

Kırklareli’nde oyların yeniden sayımı iptal edildi

"SAYIM İŞLEMİNE GEREK YOK DENDİ"

Alınan karar sonrası açıklamada bulunan Kesimoğlu, "Yaptığımız itiraz kabul edildi. Sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparlar yapmazlar bilmiyorum." dedi.

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na destek için Kırklareli’ne gelen Muharrem İnce de bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu belirterek, “Herkese gerekli bu demokratik yollar. Bunlar hukuk devletinde olması gerekenler." şeklinde konuştu.

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