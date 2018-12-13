Çiftçinin, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bildirmesiyle inceleme yapan Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri, toprak altında su tünellerinin olduğunu tespit etti.

Yer altındaki su tünellerinin, Balkan Savaşları'nda kullanıldığı değerlendirilirken, çalışmalar sürdürülüyor.

Kırklareli'de tarihi su tünelleri bulundu VİDEO





Galeri Mağara Araştırma Grubu üyesi, ''Burası muhtemelen tarihi bir yer, birkaç kola ayrılıyor. Bilimsel bir araştırma yapılması gerekiyor. Biz ön keşifini yaptık. İzlenimlerimiz, su akan tüneller sistemi olduğu yönünde. Daha sonraki dönemlerde, korularla beraber bir entegre kulllanımı da var. Tüneli fazla incelemedik , daha çok ne olduğunu anlamak için girdik. Ölçüm yapmadık, kaç metre olduğunu söylemek zor . İçeride duvarlar zayıf, girildiğinde çökme riski taşıyor. Can kaybı olmaması adına sadece profesyoneller tünele girmeli.'' şeklinde konuştu.