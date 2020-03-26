Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla evde kal çağrısı

1 Bisturi nedir Halk arasında neşter olarak da kullanılan bisturi, cerrahi işlemlerde kullanılan bir ameliyat aletidir.

2 Erdoğan, telekonferansla G20 Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

3 Plonjon nedir Plonjon, kalecinin topu yakalamak amacıyla yere paralel bir şekilde yaptığı atlama hareketine, yani yatış tekniğine verilen isimdir.

4 Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Elazığ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, yakalanarak tutuklandı.

5 BM: Cezaevlerindeki insan sayısı azaltılmalı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde" dedi.

6 Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli yapıldı Ordu'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.