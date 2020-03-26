Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yetkililer salgının önüne geçebilmek için değişik yöntemler bularak koronavirüse karşı dikkat edilmesini amaçlıyor.
TRAFİK IŞIKLARINA "EVDE KAL" YAZILDI
Kırklareli' nde Lüleburgaz Belediyesi ekipleri trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara "Evde kal" yazarak, çağrıya destek verdi.
Belediye Başkanı, Vatandaşların dikkatini çekmek için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.
Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla evde kal çağrısı ViDEO
GÖREVLİLER ANONS YAPIYOR
Öte yandan vatandaşlara, belediye anons sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekip araçlarıyla gün boyu "Evde kal" çağrısı yapılıyor.
Görevliler, "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız." diyerek vatandaşları uyarıyor.