taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.399
Euro
7.0114
Altın
1631.93
Borsa
90526.19
Gram Altın
336.111
Bitcoin
42769.31

Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla evde kal çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

AA | 26.03.2020 - 12:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer salgının önüne geçebilmek için değişik yöntemler bularak koronavirüse karşı dikkat edilmesini amaçlıyor.

TRAFİK IŞIKLARINA "EVDE KAL" YAZILDI

Kırklareli' nde Lüleburgaz Belediyesi ekipleri trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara "Evde kal" yazarak, çağrıya destek verdi.

Belediye Başkanı, Vatandaşların dikkatini çekmek için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.

Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla evde kal çağrısı ViDEO

GÖREVLİLER ANONS YAPIYOR

Öte yandan vatandaşlara, belediye anons sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekip araçlarıyla gün boyu "Evde kal" çağrısı yapılıyor.

Görevliler, "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız." diyerek vatandaşları uyarıyor.

Kırklareli'nde trafik ışıklarıyla evde kal çağrısı

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, telekonferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.
Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Elazığ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, yakalanarak tutuklandı.
Ordu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon tüneli yapıldı
Ordu'da belediye tarafından koronavirüsten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.
LGS sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
518
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
524
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1029
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
300
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1323
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
148
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir