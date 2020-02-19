Kırklareli'nde vahşet: Köpeği av tüfeğiyle vurdu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde B.K. isimli bir kişi, yavruları olan bir anne köpeği av tüfeğiyle vurup olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin acı içindeki sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, köpeği Babaeski Belediyesi'nin veteriner birimine götürdü.

AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Klinikte röntgeni çekilen köpeğin vücudunda; biri omuriliğinde, diğeri omuriliğin yanında olmak üzere iki adet tüfek saçması tespit edildi. Saçmaların çıkarılması için üst düzey bir klinikte ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine göre harekete geçen polis ekipleri, köpeği av tüfeğiyle vurduğu belirlenen B.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde iddiaları reddederek, kendisinin de köpek beslediğini, bu nedenle köpeği vurmasının söz konusu olmadığını söyledi.

"BÖYLE GADDARLARLA UĞRAŞIYORUZ"

HAYTAP İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, köpeğe yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyerek,“Bu korkunç, vahşice bir davranış. Her canlının yaşamaya hakkı var. Bu hakkı kimse hayvanların elinden alamaz. Hayvanların hakları için mücadele veriyoruz ama diğer taraftan da böyle gaddarlarla uğraşıyoruz.” dedi.

"HAPİS CEZASI OLMALI"

Arslan, hayvan haklarına ilişkin yasanın bir an evvel çıkması ve hayvana eziyetin Türk Ceza Kanunu’na girmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hayvana eziyetin cezası büyük olmalı. Hapis cezası olmak zorunda. Bu kişilerin para cezasıyla kurtulmaması gerekiyor. Bunlar can sınıfına girmediği, TCK’ya girmediği sürece bu olaylar olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

TEDAVİSİNİ HAYTAP ÜSTLENDİ

Arslan, yaralı köpeğin omuriliğindeki saçmaların çıkarılması için profesyonel teçhizatlarla ameliyat gerektiğini söyleyerek, “Hayvanın omuriliğinde saçmalar var. O da belediye veterinerliğinin yapacağı bir şey değil. Teçhizat olarak uygun değiller. HAYTAP olarak köpeğin tedavisini üstleniyoruz. Köpeğin eski sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız." dedi.