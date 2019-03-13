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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadına baskın

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M. adlı kadın şüpheli, Bursa'da saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:02..
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Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kadın, evine düzenlenen baskınla yakayı ele verdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadına baskın

Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

SAHTE EVRAKLARINA TEK TEK EL KONULDU

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.

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