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Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi serbest kaldı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan İranlı müzisyen Amır Hüseyin Maghsoudloo, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 04.02.2020 - 14:25..
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İran makamlarınca kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hüseyin Maghsoudloo (33), geçtiğimiz 28 Ocak’ta İstanbul Fatih’te yakalanmıştı.

İl Göç İdaresi'ne vize işlemlerini yaptırdığı sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İranlı müzisyenin, Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği ve vize süresinin dolmasına karşın yasa dışı şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği ifade edilmişti.

GECE SAATLERİNDE SERBEST KALDI

Ülkesinde uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan 24 Eylül tarihinden bu yana kırmızı bültenle aranan Amır Hüseyin Maghsoudloo, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere bir süre Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Ozan Özen Yerleşkesi'nde tutuldu. İranlı şarkıcının, gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi serbest kaldı

ÜLKEYE İADE İSTENMEDİ

Sanatçının avukatı Gül Erdoğmuş, müvekkilinin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Müvekkilim, 8 gün önce oturum izni başvurusunun akıbetini öğrenmek için gittiği İl Göç İdaresi'nde hakkında kırmızı bülten kararı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Sınır dışı işlemleri yapılmadan önce idari gözetim altına alınan müvekkilim için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi İkinci Sulh Ceza Hakimliği’ne iki farklı başvurumuz oldu. İlk başvurumuzda idari gözetim altına alınan müvekkilimin serbest bırakılması için itiraz ettik. Müvekkilim dün gece sabit bir adreste bulunmak ve Türkiye sınırları içinde kalmak koşulu ve düzenli olarak imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. İkinci başvurumuz ise Amır Hüseyin Maghsoudloo’nun ülkesine iade edilmemesi için yapıldı.” şeklinde konuştu.

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