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Kırmızı bültenle aranan kişi Türkiye'ye getirildi

2009’da Yozgat’ta ormanlık alanda darbettiği çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalanarak Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.

İHA | 12.09.2019 - 21:44..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, A.Ş, 2009’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkisinde ormanlık alana götürdüğü M.Ş’yi darbettikten sonra cinsel istismarda bulundu.

Şüpheli A.Ş. hakkında "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

194 ÜLKEDE ARANIYORDU

Soruşturma devam ederken Fransa’ya kaçan A.Ş’nin Türkiye’ye iadesi amacıyla İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi Fransa makamlarınca bu yıl kabul edildi.

FRANSIZ POLİSİ YARALADI

Zanlı A.Ş, Türk polisine teslimatı sırasında kolundaki metal kelepçelerle kendisini ve tekmeleyerek refakat eden bir Fransız polisini yaraladı.

Kırmızı bültenle aranan kişi Türkiye'ye getirildi

Interpol ekiplerince bindirildiği uçakta Türk polisine sert bir şekilde mukavemet gösteren A.Ş, uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.

ÖZEL KELEPÇE KULLANILDI

A.Ş’nin teslim alınması için ertesi gün aralarında Sağlık Bakanlığında görevli anestezi uzmanı bir doktorun da bulunduğu özel bir ekip, Türkiye’den Fransa’ya geldi.

Kırmızı bültenle aranan kişi Türkiye'ye getirildi

Şüpheli A.Ş, yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kumaş ve plastik hammaddeden ürettirilen özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak 10 Eylül’de Türkiye’ye getirildi.

Türk adli makamlarına teslim edilen A.Ş’nin işlemleri devam ediyor.

Kırmızı bültenle aranan kişi Türkiye'ye getirildi

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