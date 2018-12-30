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Kırmızı iç çamaşırına zam geldi

Yılbaşı gecesi giyildiğinde şans getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırları, geçen yıla oranla yüzde 30 zamlandığı için bu yıl Adana'da rağbet görmüyor.

DHA | 30.12.2018 - 12:32..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 40 yıldır iç giyim mağazası işleten İrfan Tiğrek, sütyen, külot, babydoll, jartiyer, çorap gibi ürünlere son 1 yılda yüzde 30 zam geldiğini söyledi.

Kırmızı iç çamaşırına zam geldi

ZAMLAR NEDENİYLE SATIŞLAR DÜŞÜK

Zamlar nedeniyle satışların geçen yıla oranla düşük olduğunu kaydeden Tiğrek, "Parça başı ürün fiyatları 15-125 TL arasında değişiyor. Bir takım iç çamaşırı almaya kalksanız 200 TL'yi bulur. Kırmızı iç çamaşırının uğur, şans getirdiğini söylüyorlar. Geçen yıl 89 TL olan bir sabahlık bu yıl 119 TL. 18 TL'ye sattığımız tüylü tanga, bu yıl 25 TL. Geçen yıl 99 TL'ye satılan ünlü bir markanın babydollu bu sene 130 TL. Zamlar nedeniyle satışlar oldukça düşük" diye konuştu.

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