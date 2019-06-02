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Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu

Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan genç motorcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA | 02.06.2019 - 16:28..
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde kaza meydana geldi.

Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarı’ndan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu, iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istemiş, o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savrulmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç motorcudan acı haber geldi. Tedavi altına alınan motorcu gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yeğeninin hayatını kaybettiğini aktaran amca Bülent Şadoğlu, hayatını kaybeden yeğeni Göksel Şadoğlu’nun yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini sevenlerine duyurdu.

Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu

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