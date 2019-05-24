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Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E.P.'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı

DHA | 24.05.2019 - 07:27..
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Kocaeli'nde bir otomobile trafikte ateş açıldı. Olayda sürücü E.P. yara almazken, saçmalar ise aracın arka kapısına isabet etti.

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN ATEŞ EDİLDİ

Olay, gece saatlerinde İzmit D-100 yolu Kuzey Yan Yol mevkiinde meydana geldi. E.P. kırmızı ışıkta hafif ticari aracıyla dururken, iddiaya göre yanına yanaşan bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

Ateş açan kişi otomobil ile olay yerinden kaçarken, E.P. ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı. E.P.'nin aracının sağ arka kapısında yaklaşık 20 santimetre genişliğinde saçma izleri olduğu görülürken, pompalı tüfeğin fişeği ise yolun karşı tarafında bulundu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca saldırı

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