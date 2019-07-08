Gaziantep’te trafikte çiftetelli oynayan sürücülere şok ceza

Gaziantep’te düğün sonrası konvoy halinde seyreden araçlar Yeşilvadi Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında durdu, sürücü ve yolcular çiftetelli oynadı.

Gelin ve damadın da araçtan inerek yakınları ile oyunlar oynadığı görüntülerin, şehir polis kamerasına yansımasıyla araçların plakaları belirlendi.

10 araç sürücüsüne, gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 108’er TL para cezası kesildi.

BU YIL 571 SÜRÜCÜYE 69 BİN TL CEZA

2019 yılının ilk 6 ayında kentte düğün konvoylarında seyrederken kurallara riayet etmeyen 571 sürücüye, toplamda 69 bin 552 TL para cezası kesildi. Konvoy yapan sürücülerin yanı sıra klakson çalan ve modifiyeli araç kullanan, drift atan sürücüler ve abart egzoz kullananlara da para cezası kesildi.

16 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kentte süren denetimlerle ilgili de bilgi veren Gaziantep Valisi Davut Gül, gerçekleştirilen uygulamalarda 590 bin 525 aracın sorgulandığını ve Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik maddelerince 115 bin 397 sürücüye ceza kesildiğini belirterek, "Araç sürücülerine toplamda 34 milyon 777 bin 174 lira para cezası uygulanmış, 16 bin 098 araç trafikten men edilmiştir. Toplam 999 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır.” diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde konvoy yapan 81 aracın belirlendiğini belirten Gül, bu araçların sürücülerine 8 bin 748 lira para cezası kesilerek adreslerine gönderildiğini sözlerine ekledi.





