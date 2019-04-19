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Kırmızı ışıkta duramayan kamyon otomobile çarptı

Zonguldak'ta, kavşak ışıklarında duramayan bir kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 19.04.2019 - 17:24..
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Alaplı ilçesinde Deniz Emre idaresindeki 67 DS 811 plakalı kamyon, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayarak Abdul K. yönetimindeki 67 SK 219 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kapanan Ereğli yönünde yol, tek şeritten trafiğe açık tutuldu. Kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı ışıkta duramayan kamyon otomobile çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan kamyon otomobile çarptı

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