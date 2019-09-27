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Kırmızı ışıkta durmayıp aracı biçti, 15 yıl hapsi istendi

Suat T. yönetimindeki kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak Çekiçoğlu yönetimindeki araca çarptı. Araçta bulunan Çekiçoğlu, yaşamını kaybetti. Kamyon sürücüsünün 15 yıl hapsi istenerek dava açıldı.

İHA | 27.09.2019 - 08:54..
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2018 yılının Mayıs ayında,  Balıkesir-Bursa yolu Bakırköy kavşağında Suat T. idaresindeki kamyon, kırmızı ışık ihlali yaptı. Kamyon, kavşaktan karşı yöne geçen Yalçın Çekiçoğlu yönetimindeki araca çarparak metrelerce sürükledi.

Kırmızı ışıkta durmayıp aracı biçti, 15 yıl hapsi istendi

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI KAYBETTİ

Aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu ve yanında bulunan Erden Özalp olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yalçın Çekiçoğlu kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kırmızı ışıkta durmayıp aracı biçti, 15 yıl hapsi istendi

"IŞIK KIRMIZIYA DÖNÜNCE DURMAM İMKANSIZDI"

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Suat T. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, "Trafik lambası yeşil yanıyordu. Geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca savcı, kazada bilinçli taksir olduğunu belirterek, suça ilişkin cezasının üçte birden yarısına kadar arttırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının süre istemesiyle dava, karara bağlanmak üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Kırmızı ışıkta durmayıp aracı biçti, 15 yıl hapsi istendi

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