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İzmir'de kırmızı ışıkta geçen trafik canavarı 3 yayaya çarptı

Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı aracın, kaldırımdaki 3 kişiyi ezdiği anlar kameraya yansıdı.

İHA | 14.06.2019 - 08:48..
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Konak ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, başka bir otomobile çarpmamak için kaldırıma manevra yaptı.

Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu.

BİR TRAFİK CANAVARI DAHA AZ DAHA 3 CAN ALIYORDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi.  Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de kırmızı ışıkta geçen trafik canavarı 3 yayaya çarptı

İzmir'de kırmızı ışıkta geçen trafik canavarı 3 yayaya çarptı

"YAVAŞ OLUN!"

Öte yandan, meydana gelen kaza İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadelerini kullandı.

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