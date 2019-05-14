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Kırmızı ışıkta geçen otomobil yaya geçidinde bisikletliye çarptı

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçen yaşlı adama çarptı.

İHA | 14.05.2019 - 11:20..
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İstanbul yolu Beşyol Kavşağı'na yakın mesafede meydana gelen olayda, Tuna Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve Beşyol'daki işyerine elektrikli bisikletiyle giden 68 yaşındaki Fahri Ak (68), kendisine yeşil ışık yandığında yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi.

KIRMIZI IŞIKTA HIZLICA ÇARPTI

Bu esnada bir polis aracı ve yanında bir araç daha kırmızı ışıkta durdu. En sol şeritten hızla gelen Tarık T., yönetimindeki 35 KG 8220 plakalı otomobil, elektrikli bisikletin üzerindeki Fahri Ak'a hızla çarptı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Polislerin gözü önünde havaya uçan ve 20 metre sürüklenen Fahri Ak, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Fahri Ak'ın Bursa'da antika otomobilleri tamir ettiği ünlü isimlerin klasik otomobillerini yenilediği bildirildi.

Kırmızı ışıkta geçen sürücü elektrikli bisikletliye çarptı ViDEO

Kırmızı ışıkta geçen otomobil yaya geçidinde bisikletliye çarptıKırmızı ışıkta geçen otomobil yaya geçidinde bisikletliye çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil yaya geçidinde bisikletliye çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil yaya geçidinde bisikletliye çarptı

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