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Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Adana'da kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulans ile kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç çarpıştı.

İHA | 04.04.2019 - 09:41..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kalp krizi geçiren Nazlı Arslan, kendisine refakat eden kocası Kazım Arslan'la birlikte özel bir hastanenin ambulansıyla yola çıktı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kadının durumu acil olduğu için ambulans sürücüsü Volkan Ilgın, ambulansın sirenini açıp yoluna devam etti. Bu arada ambulans, Ziyapaşa Bulvarı'ndan D-400 istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçen Bişar K.'nin kullandığı 01 JY 790 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

HEMŞİRENİN BACAĞI KIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç refüje çıkıp yön levhasını devirirken, ambulans savruldu. Kazada, ambulansta Nazlı Arslan'a müdahalede bulunan hemşire Ceren B. yaralandı. Bacağı kırılan Ceren B. gözyaşlarına boğularak başka bir ambulansın gelmesini bekledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kalp krizi geçiren Arslan'a kaza yapan ambulansta müdahale edildi. Bir süre sonra gelen ambulansla bacağı kırılan hemşire hastaneye götürüldü. Diğer ambulans ile de kalp krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Bişar K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bu arada, hafif ticari aracın içinde Çin uyruklu olduğu bildirilen 2 kişinin de olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı ViDEO

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı


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