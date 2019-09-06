Kırmızı ışıkta geçti, görme engelli öğrenciye çarptı

Trafik ışığının da olduğu yaya geçidinde sürücülerin kuralları hiçe sayması, acı sonlara davetiye çıkarabiliyor.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİYE ÇARPTI

15 Ağustos Perşembe günü saat 07.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde yüzde 85 görme engeli olan üniversite öğrencisi Esra Yücel (25), yaya geçidinde yeşil ışığın yanması için beklemeye başladı. Yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için hareket eden Yücel'e kırmızı ışıkta geçen alkollü özel güvenlik görevlisi Can B.'nin (27) kullandığı 34 AJ 7402 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelere savrularak yere düşen genç kız ağır şekilde yaralandı. Vicdansız sürücü ise hız bile kesmeden olay yerinden kaçtı.





3 SAAT SONRA SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, kimliğini belirledikleri sürücü Can B.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Can B.’nin kazadan bir süre sonra olay yerine geri döndüğü, kızın ambulansla kaldırıldığını gördükten sonra yeniden kaçtığı tespit edildi. Beşiktaş Polis Merkezine götürülen sürücü, trafik ekipleri tarafından alkol muayenesinde 0.54 promil alkollü çıktı. Sürücü Can B.’ye “hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkollü kullanmak” maddesinden bin 2 lira, “araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün belgesi 6 ay süreyle geri alınırken, aracı ise trafikten men edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sürücü, sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





20 GÜNDÜR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın defalarca ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan Esra Yücel’in 20 gündür yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kız yaya geçidinin başında yayalara yeşil ışık yanmasını bekliyor. Bir süre sonra ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek istiyor. Kızın karşıya geçtiğini ve kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ise hız kesmeden kıza çarpıyor. Aracın çarptığı kız havalanarak metrelerce sürükleniyor. Sürücü ise olay yerinden kaçıyor.