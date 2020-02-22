Kırmızı ışıkta geçti, polis aracına çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi üzerinden gelen İsmail D., idaresindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince Mimar Sinan Caddesi üzerinden gelen ve devriye görevi icra eden 20 A 7254 plakalı resmi polis aracına yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile polis aracı devrilerek yan yattı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil polis aracını devirdi İZLE

Kazada devrilen polis aracındaki yaralı polis memurları Mestami Burak Bagrıaçık ve Nevzat Pınarbaşı araçtan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Hafif yaralanan polis memurları ile otomobil sürücüsü İsmail D., ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar yan yatan polis aracını da düzeltti.

ALKOL İDDİASI

Öte yandan, otomobil sürücüsü İsmail D.’nin hastanede yapılan kontrollerde ise 161 promil alkollü olduğu öne sürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.