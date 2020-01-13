Kırmızı listedeki çizgili sırtlanlar görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için gönderilen fotokapanlar kurulmaya başlandı.

İlk etapta 7 adet kurulan fotokapanlara daha sonra 14 adet eklendi. Adıyaman’da çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlardan, ilk görüntüler alınmaya başlandı.

ÇİZGİLİ SIRTLANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yıllardır Adıyaman bölgesinde görülmeyen çizgili sırtlan, bu kez Kahta ilçesi Nemrut Dağı bölgesinde görüldü. Fotokapana takılan çizgili sırtlanın yaşamı, ekipler tarafından takip ediliyor.

Nesli tükenmekte olan Çizgili sırtlan fotokapana takıldı -VİDEO

3 YILDIR RASTLANMIYORDU

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Özgür Er, “Yaklaşık bir aydır yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmalarında görüntüsüne üç yıldır rastlamadığımız önemli bir tür olan çizgili sırtlanın görüntülerini elde etmiş bulunmaktayız. Takibine devam edeceğiz. Çizgili sırtlan koruma altında olan önemli bir türdür.” dedi.























