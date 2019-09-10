Kırmızıda geçen bisiklet sürücüsü yayaya kafa attı

İngiltere'nin başkenti Londra bulunan Farrington Caddesi'nde, güvenlik kameralarına ilginç bir kaza olayı yansıdı.

Bir bisikletli, hem suçlu hem güçlü deyimini adeta sırtladı.

KIRMIZIDA GEÇİP, YAYAYA KAFA ATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan bir bisikletli kırmızı ışıkta geçiyor. Bu sırada yaya geçidinden ilerleyen adama kısa süren temasta bulunan bisikletli, bununla da yetinmeyerek saldırıya geçiyor.

Bisikletini durdurup yayanın ardından giden bisiklet sürücüsü, saniyeler içerisinde kafa atıyor.

Çevredekiler ise olan biteni hayretler içerisinde izliyor.

Yayaya kafa atan bisikletli İZLE

40 YAŞLARINDAKİ BİSİKLETLİ HER YERDE ARANIYOR

Londra polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bisikletlinin kafa attığı adamın 57 yaşında olduğu, yaşanan olay üzerine adamın gözünün üstüne dikiş atıldığı ve kolundan yaralandığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, 40 yaşındaki bisikletlinin arandığına yer verildi.