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Kirpiyi telef eden 3 kişi gözaltına alındı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi, köpekle korkuttuktan sonra başını sopayla ezerek telef eden 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA | 04.03.2019 - 18:08..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaören Mahallesi'nde yaşayan ve akraba olan H.D., A.D. ile E.D., kırsal alanda, nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi fark etti.

Koruma altındaki oklu kirpiyi köpekle korkutan 3 kişi, gizlendiği yuvasından çıkardı. Başına sopalarla vurulan oklu kirpinin üzerine, kaçmaya çalışınca köpek salındı. Saldıran köpeği oklarını fırlatarak, yaralayan kirpi, daha sonra bıçakla boğazı kesilerek, telef edildi.

Oklu kirpiye işkence yaparken, cep telefonu kamerasıyla da görüntü çeken 3 kişi, bu anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüyü izleyenlerin tepki gösterdiği video üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kimlikleri belirlenen H.D., A.D. ve E.D., Viranşehir'deki akrabalarının evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kirpiyi telef eden 3 kişi gözaltına alındı

Kirpiyi telef eden 3 kişi gözaltına alındı

Kirpiyi telef eden 3 kişi gözaltına alındı

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