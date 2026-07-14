Kırşehir merkezli memur yapma vaadiyle vatandaşları dolandıranlara operasyon

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Kayseri ve Kırşehir'de, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'DEVLET MEMURLUĞU' VADETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin devlet memuru yapılacağı vaadiyle mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Ceza infaz kurumunda bulunan 1 kişiyle birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli mercilerce sevk edilen M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken şüphelilerden M.E.P., M.P., E.C. ve S.U., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.