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Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

DHA | 01.07.2019 - 01:38..
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Kırşehir'de yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi.

AİLESİNE ULAŞILAMADI

Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

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